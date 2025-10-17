Individuate per la prima volta le cellule cerebrali legate alla depressione

Gli scienziati della McGill University e del Douglas Institute hanno scoperto che due tipi distinti di cellule cerebrali, i neuroni e le cellule di microglia, funzionano in maniera differente negli individui che soffrono di depressione, alterando i sistemi del cervello legati alle emozioni e allo stress. Lo studio, pubblicato su Nature Genetics, potrebbe aprire la strada alla creazione di terapie di precisione. Cos'è la depressione. Con più di 264 milioni di persone colpite in tutto il mondo, la depressione è una malattia psichiatrica caratterizzata principalmente dalla presenza costante di umore tetro e vuoto.

