India e Cina guidano la crescita irreversibile delle rinnovabili su scala globale
Donald Trump sostiene che stiano «distruggendo gran parte del mondo libero», Giorgia Meloni le snobba e preferisce concentrare il dibattito su tecnologie disponibili tra decenni (la fusione nucleare), ma le energie rinnovabili sono diventate grandi e non hanno intenzione di fermarsi. Lo dicono i dati sui mix energetici nazionali e la produzione elettrica, gli investimenti in ogni angolo della Terra e i prezzi sempre più bassi: per rendere l’idea, oggi il fotovoltaico costa il novanta per cento in meno rispetto al 2015. L’eolico e il solare non sono più le cenerentole dell’energia, ma il presente e il futuro di un pianeta che sta faticosamente cercando di smarcarsi dai combustibili fossili, responsabili del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
