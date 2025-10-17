Indennizzi post calamità | aperta la seconda fase per cittadini e aziende

La Regione Emilia-Romagna ha aperto la seconda fase degli indennizzi per i danni causati dagli eventi calamitosi del 17–19 agosto 2022, 22 novembre–5 dicembre 2022 e 22–27 luglio 2023.Possono partecipare solo cittadine, cittadini e imprese che avevano già presentato documentazione nella prima. 🔗 Leggi su Parmatoday.it