Indennizzi post calamità | aperta la seconda fase per cittadini e aziende
La Regione Emilia-Romagna ha aperto la seconda fase degli indennizzi per i danni causati dagli eventi calamitosi del 17–19 agosto 2022, 22 novembre–5 dicembre 2022 e 22–27 luglio 2023.Possono partecipare solo cittadine, cittadini e imprese che avevano già presentato documentazione nella prima. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
