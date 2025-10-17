Indagine Juve c’è il rischio del blocco del mercato? L’esperto Chiacchio spiega | Violazione confessata Ecco cosa rischia il club
Indagine Juve, c’è il rischio del blocco del mercato? Tutti gli aggiornamenti dopo la notizia dell’apertura dell’inchiesta UEFA. Una “violazione di fatto confessata”, ma “non così rilevante” da giustificare sanzioni pesanti. A fare chiarezza sul procedimento aperto dalla UEFA nei confronti della Juve per il Fair Play Finanziario è l’avvocato Eduardo Chiacchio. L’esperto di giustizia sportiva, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione, spiegando le origini dell’indagine e delineando i possibili, e non troppo preoccupanti, scenari futuri. Secondo l’analisi del legale, il procedimento nasce da un dato oggettivo e incontestabile, presente negli stessi bilanci del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
