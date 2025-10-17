Indagine Juve c’è il rischio del blocco del mercato? L’esperto Chiacchio spiega | Violazione confessata Ecco cosa rischia il club

Juventusnews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Indagine Juve, c’è il rischio del blocco del mercato? Tutti gli aggiornamenti dopo la notizia dell’apertura dell’inchiesta UEFA. Una “violazione di fatto confessata”, ma “non così rilevante” da giustificare sanzioni pesanti. A fare chiarezza sul procedimento aperto dalla UEFA nei confronti della Juve per il Fair Play Finanziario è l’avvocato Eduardo Chiacchio. L’esperto di giustizia sportiva, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha analizzato la situazione, spiegando le origini dell’indagine e delineando i possibili, e non troppo preoccupanti, scenari futuri. Secondo l’analisi del legale, il procedimento nasce da un dato oggettivo e incontestabile, presente negli stessi bilanci del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

indagine juve c8217232 il rischio del blocco del mercato l8217esperto chiacchio spiega violazione confessata ecco cosa rischia il club

© Juventusnews24.com - Indagine Juve, c’è il rischio del blocco del mercato? L’esperto Chiacchio spiega: «Violazione confessata». Ecco cosa rischia il club

Approfondisci con queste news

indagine juve c8217232 rischioJuventus, possibile violazione nei bilanci: a rischio sanzioni UEFA e limitazioni alla rosa - Juventus, possibile violazione nei bilanci: a rischio sanzioni UEFA e limitazioni alla rosa, ne parla Gazzetta  Fair Play Finanziario: sotto osservazione i conti bianconeri dal 2022 al ... Secondo tuttojuve.com

indagine juve c8217232 rischioJuventus sotto la lente Uefa: indagine sul Fair Play Finanziario. Cosa rischiano i bianconeri - Intanto emergono i compensi dei dirigenti e la buonuscita di Giuntoli ... Scrive torinotoday.it

indagine juve c8217232 rischioFair Play, indagine Uefa sulla Juve: rischio multa o un freno al mercato - Per quanto si sforzi di guardare avanti, la Juventus fatica a smarcarsi da un recente passato scomodo. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Indagine Juve C8217232 Rischio