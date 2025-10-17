Incriminato l’ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Bolton

Durante il primo mandato di Donald Trump, John Bolton, ricopriva il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale. Ieri il politico Repubblicano è stato incriminato in Maryland per diciotto reati legati al possesso e alla divulgazione di informazioni riservate. L’ex braccio destro del presidente, che nel tempo è diventato uno dei suoi più fieri oppositori, è accusato di essersi avvalso, tra il 2018 e il 2019, di un account di posta elettronica personale per inviare delle email contenenti appunti su questioni strettamente riservate, che riguardavano il governo statunitense. Lo scorso agosto l’FBI ha perquisito la sua abitazione e il suo ufficio, portando via una serie di documenti cartacei e digitali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

