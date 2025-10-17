Durante il primo mandato di Donald Trump, John Bolton, ricopriva il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale. Ieri il politico Repubblicano è stato incriminato in Maryland per diciotto reati legati al possesso e alla divulgazione di informazioni riservate. L’ex braccio destro del presidente, che nel tempo è diventato uno dei suoi più fieri oppositori, è accusato di essersi avvalso, tra il 2018 e il 2019, di un account di posta elettronica personale per inviare delle email contenenti appunti su questioni strettamente riservate, che riguardavano il governo statunitense. Lo scorso agosto l’FBI ha perquisito la sua abitazione e il suo ufficio, portando via una serie di documenti cartacei e digitali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Incriminato l’ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti John Bolton