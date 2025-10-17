Incriminato John Bolton | l’ex consigliere alla sicurezza della Casa Bianca è il terzo oppositore di Trump sotto accusa

Donald Trump lo ha definito “una brutta persona”, a poche ore dalle accuse avanzate da un gran giurì del Maryland per come ha gestito le carte riservate a cui aveva avuto accesso durante l’incarico. John Bolton, ex consigliere alla sicurezza di Donald Trump, è stato incriminato e nei suoi confronti – riportano i media americani – sono stati mossi 18 capi di accusa. Bolton è da tempo nel mirino del presidente e l a sua incriminazione va ad allungare la lista degli avversari della Casa Bianca ‘puniti’ dal Dipartimento di Giustizia, dopo l’ex direttore dell’Fbi James Comey e la procuratrice di New York Letitia James. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

