Incriminato John Bolton | l’ex consigliere alla sicurezza della Casa Bianca è il terzo oppositore di Trump sotto accusa

Ilfattoquotidiano.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump lo ha definito “una brutta persona”, a poche ore dalle accuse avanzate da un gran giurì del Maryland per come ha gestito le carte riservate a cui aveva avuto accesso durante l’incarico. John Bolton, ex consigliere alla sicurezza di Donald Trump, è stato incriminato e nei suoi confronti – riportano i media americani – sono stati mossi 18 capi di accusa. Bolton è da tempo nel mirino del presidente e l a sua incriminazione va ad allungare la lista degli avversari della Casa Bianca ‘puniti’ dal Dipartimento di Giustizia, dopo l’ex direttore dell’Fbi James Comey e la procuratrice di New York Letitia James. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

incriminato john bolton l8217ex consigliere alla sicurezza della casa bianca 232 il terzo oppositore di trump sotto accusa

© Ilfattoquotidiano.it - Incriminato John Bolton: l’ex consigliere alla sicurezza della Casa Bianca è il terzo oppositore di Trump sotto accusa

Argomenti simili trattati di recente

incriminato john bolton l8217exUSA, incriminato ex consigliere per sicurezza nazionale John Bolton: rischia l'ergastolo - Leggi su Sky TG24 l'articolo USA, incriminato ex consigliere per sicurezza nazionale John Bolton: rischia l'ergastolo ... Segnala tg24.sky.it

incriminato john bolton l8217exBloomberg, 'John Bolton è stato incriminato' - John Bolton, l'ex consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump, è stato incriminato per la gestione di documenti riservati. Da ansa.it

incriminato john bolton l8217exJohn Bolton, ex alleato di Trump e ora un suo noto critico, è stato incriminato per cattiva gestione di informazioni riservate - John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale durante il primo mandato di Donald Trump, è stato incriminato in Maryland per 18 reati legati al possesso e alla divulgazione di informazioni ris ... Come scrive ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Incriminato John Bolton L8217ex