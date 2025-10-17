Quando si viaggia di notte, il silenzio in cabina è quasi irreale. I comandi rispondono in modo fluido, i motori spingono con regolarità, e gli strumenti di bordo illuminano appena i volti concentrati dei piloti. Il mondo esterno è invisibile, inghiottito dal buio, mentre la rotta si affida completamente ai sistemi di navigazione e alla precisione umana. Tutto, in quelle fasi iniziali di volo, deve seguire una coreografia esatta. Ogni istante conta. Leggi anche: L’aereo si capovolge, poi lo schianto spaventoso: il video è agghiacciante Eppure, talvolta, qualcosa sfugge a quella perfezione. Anche in condizioni ideali, anche con equipaggi esperti, anche quando tutto sembra sotto controllo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Inconveniente grave!”. Terrore nell’aeroporto italiano: “Ha sfiorato il mare”