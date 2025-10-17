Incontro Trump-Zelensky | sul tavolo le trattative per il cessate il fuoco

Donald Trump e Volodymyr Zelensky si incontreranno oggi a Washington per discutere su come costringere Mosca a negoziare. Le due ipotesi: o il Cremlino accetta di parlare con Zelensky o gli Usa supporteranno Kiev in una controffensiva con alcune delle armi più potenti degli Stati Uniti. Nel negoziare l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un ultimatum al gruppo militante: accettare l'accordo o “scoppierà l'inferno come mai nessuno ha visto prima”. Ora il presidente degli Stati Uniti potrebbe adottare un approccio simile verso la Russia, dopo mesi di sforzi diplomatici che non hanno avvicinato a un cessate il fuoco o a un accordo di pace. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

