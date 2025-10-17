Incontro Trump–Zelensky | pace sul tavolo Tomahawk in bilico

Donald Trump e Volodymyr Zelensky si sono incontrati oggi alla Casa Bianca, in una giornata densa di attese e interrogativi. Il confronto arriva dopo una lunga telefonata tra Trump e Vladimir Putin e mentre a Washington si discute se consegnare a Kiev i missili Tomahawk, nodo che intreccia diplomazia e deterrenza.

