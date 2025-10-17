Incontro tra Putin e Trump a Budapest | il rebus della rotta aerea e del mandato di arresto della Cpi
Dopo lo sconcerto sull'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump a Budapest in programma tra un paio di settimane, sono rimbalzati gli interrogativi su come farà il leader del Cremlino ad arrivare nella capitale ungherese. Perché lo zar è inseguito da un mandato di cattura internazionale emesso. 🔗 Leggi su Today.it
