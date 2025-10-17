Incontro Putin-Trump a Budapest arriva il sì della Ue | Possibile deroga agli Stati membri

Arriva il via libera da parte dell’Unione Europea al possibile incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin a Budapest che potrebbe tenersi entro la fine del mese. Da Bruxelles precisano che il mandato di cattura internazionale nei confronti del presidente russo, spiccato dal tribunale dell’Aja, non è uno scoglio insuperabile per l’Ungheria che dovrebbe ospitare il summit. Le parole di Bruxelles. Nell’Unione europea non c’è un divieto di viaggio” per il presidente russo Vladimir Putin e il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, “ma una sanzione sul congelamento dei loro asset (assets freeze)”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Incontro Putin-Trump a Budapest, arriva il sì della Ue: “Possibile deroga agli Stati membri”

