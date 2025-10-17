Incontro fra Trump e Bocelli nello Studio Ovale E il tenore canta | Con te partirò

Emozionante incontro fra Donald Trump e Andrea Bocelli. Nel corso della giornata di oggi, il presidente degli Stati Uniti d'America ha ricevuto il tenore italiano alla Casa Bianca. Un grandissimo onore per entrambi. A dare la notizia è stata Margo Martin, assistente speciale del presidente e componente dello staff della comunicazione, che ha postato su X alcuni brevi video del dialogo fra i due. Trump e Bocelli hanno parlato nel celebre Studio Ovale, e poi l'artista si è esibito, cantando un epico brano. Stando a quanto riferito dall'entourage del presidente, il tycoon ha ospitato il famoso cantante italiana prima della visita di Zelensky, in agenda per la giornata odierna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Incontro fra Trump e Bocelli nello Studio Ovale. E il tenore canta: "Con te partirò"

