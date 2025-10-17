Incontri testimonianze e condivisione nella Notte dei Senza Dimora
In occasione della Giornata mondiale Onu per la lotta alla povertà, anche quest'anno la città scaligera partecipa alla mobilitazione nazionale con "La Notte dei Senza Dimora", iniziativa giunta alla sua 25ª edizione e promossa da oltre venti realtà del Terzo Settore. L'obiettivo è sensibilizzare.
