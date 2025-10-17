Inclusione e diritti | la scuola cuore del cambiamento

Il Coordinamento Docenti Diritti Umani accoglie con favore le dichiarazioni del ministro Locatelli. Una vera rivoluzione culturale per l'inclusione deve partire dalla scuola, luogo fondamentale per formare i cittadini e costruire percorsi di vita autonomi e rispettosi dei diritti di tutti.Intervento su ministro Locatelli: 'Inclusione e diritti, la scuola è il cuore del cambiamento'Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani accoglie con vivo interesse e senso di responsabilità le dichiarazioni della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, pronunciate al convegno “La Carta di Solfagnano a un anno dal G7: il punto sulle priorità”. 🔗 Leggi su Scuolalink.it © Scuolalink.it - Inclusione e diritti: la scuola cuore del cambiamento

