Inclusione e diritti | la scuola cuore del cambiamento

Scuolalink.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coordinamento Docenti Diritti Umani accoglie con favore le dichiarazioni del ministro Locatelli. Una vera rivoluzione culturale per l'inclusione deve partire dalla scuola, luogo fondamentale per formare i cittadini e costruire percorsi di vita autonomi e rispettosi dei diritti di tutti.Intervento su ministro Locatelli: 'Inclusione e diritti, la scuola è il cuore del cambiamento'Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani accoglie con vivo interesse e senso di responsabilità le dichiarazioni della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, pronunciate al convegno “La Carta di Solfagnano a un anno dal G7: il punto sulle priorità”. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

inclusione e diritti la scuola cuore del cambiamento

© Scuolalink.it - Inclusione e diritti: la scuola cuore del cambiamento

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

inclusione diritti scuola cuoreInclusione e Disabilità: un cambiamento epocale parte dalla scuola - Scopri l'importanza dell'inclusione scolastica per il progresso sociale e il supporto agli studenti con disabilità. Scrive informazionescuola.it

inclusione diritti scuola cuoreDisabilità e diritti negati sul lavoro e a scuola: mille segnalazioni in nove mesi al Garante - Locatelli: «Il cambiamento è iniziato, non si torna più indietro». Lo riporta msn.com

inclusione diritti scuola cuoreDiritti, risorse e interdipendenza: Orvieto si prepara al Disability Pride Umbria 2025 - Alla vigilia del Disability Pride Umbria 2025, che il prossimo 25 ottobre porterà nel cuore di Orvieto una giornata di incontri, musica e partecipazione per i diritti e l’inclusione, il Comitato Organ ... Si legge su orvietolife.it

Cerca Video su questo argomento: Inclusione Diritti Scuola Cuore