Incidenti sul Lavoro Paolo Capone Leader UGL | Onorare le vittime significa costruire un futuro del lavoro più sicuro e dignitoso per tutti

Ilgiornaleditalia.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La ricorrenza della Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, promossa da ANMIL, rappresenta un momento di profonda riflessione sul valore della sicurezza e della tutela della vita umana nei luoghi di lavoro. Ogni anno, nel nostro Paese, si registrano ancora troppe vittime e mal. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

incidenti sul lavoro paolo capone leader ugl onorare le vittime significa costruire un futuro del lavoro pi249 sicuro e dignitoso per tutti

© Ilgiornaleditalia.it - Incidenti sul Lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Onorare le vittime significa costruire un futuro del lavoro più sicuro e dignitoso per tutti”

Leggi anche questi approfondimenti

incidenti lavoro paolo caponeA Presicce si parla di Legalità e sicurezza sui luoghi di lavoro - A Presicce si parla di "Legalità e sicurezza sui luoghi di lavoro". Secondo corrieresalentino.it

Manovra, Paolo Capone, Leader UGL: “Confronto positivo con il Governo. Priorità a taglio Irpef, famiglie e sicurezza sul lavoro” - “Apprezziamo la convocazione da parte del Governo prima del Consiglio dei Ministri, un segnale importante di attenzione verso le richieste delle ... Come scrive affaritaliani.it

Lavoro, da Inail e Artes 4 milioni per progetti di prevenzione degli incidenti - Gli incidenti sul lavoro in Italia continuano ad aumentare: nel 2024 si sono registrati oltre 592 mila infortuni, di cui 1. Secondo milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Incidenti Lavoro Paolo Capone