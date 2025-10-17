Incidenti sul Lavoro Paolo Capone Leader UGL | Onorare le vittime significa costruire un futuro del lavoro più sicuro e dignitoso per tutti
"La ricorrenza della Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro, promossa da ANMIL, rappresenta un momento di profonda riflessione sul valore della sicurezza e della tutela della vita umana nei luoghi di lavoro. Ogni anno, nel nostro Paese, si registrano ancora troppe vittime e mal.
