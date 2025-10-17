Incidente tra auto sulla Mingardina | due feriti

Salernotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura, questa mattina, lungo la Mingardina, tra Palinuro e Marina di Camerota, dove un'auto (Lancia Yapsilon) guidata da una donna si è scontrata con un'Alfa Romeo condotta da un uomo  che procedeva in direzione opposta. I soccorsiSul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno condotto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

