Incidente sull' A1 auto finisce contro lo spartitraffico e si ribalta | muore una 58enne barese
Una donna di 58 anni, residente a Gioia del Colle, ha perso la vita nella mattinata di oggi, 17 ottobre, in un drammatico incidente avvenuto sull'autostrada A1, nel Modenese.Come riporta ModenaToday, l'auto a bordo della quale la donna viaggiava, una Fiat 500, avrebbe impattato contro le barriere. 🔗 Leggi su Baritoday.it
