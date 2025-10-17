Incidente sulla provinciale tra Lanciano e Atessa | paura per una donna incinta di otto mesi

Chietitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paura questa mattina sulla strada provinciale 100 Pedemontana, nel tratto che collega Atessa a Lanciano, dove intorno alle 8:40 si è verificato un violento incidente tra due auto, una Toyota Yaris e una Lancia Y.Secondo una prima ricostruzione, la Toyota Yaris, condotta da una donna residente a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

