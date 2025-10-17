Incidente sul lavoro a Roma | operaio muore schiacciato da un macchinario

Roma, 17 ottobre 2025 – La sala operativa del Comando di Roma alle ore 11:00 circa, ha inviato a Roma in via Tiburtina km 13,700 la squadra VF 10A con l’Autogru, l’Autoscala il capo turno provinciale ed il funzionario di guardia, per un grave incidente sul lavoro presso lo stabilimento di una ditta di elettronica che ha visto coinvolti 2 operai. Giunti sul posto, i soccorritori i Vigili del fuoco hanno liberato nell’immediato uno dei due operai, rimasto schiacciato da un macchinario, trovato deceduto, un secondo operaio ancora in vita una volta recuperato veniva elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

