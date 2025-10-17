Incidente sul lavoro a Montalto di Castro giovane operaio folgorato mentre lavora a una cabina elettrica

Incidente sul lavoro a Montalto di Castro. È avvenuto questa mattina, 17 ottobre, nella zona industriale del comune, nei pressi di alcuni impianti fotovoltaici.Un giovane operaio è rimasto folgorato durante un intervento su una cabina elettrica: stava effettuando dei lavori di manutenzione quando. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Operaio folgorato su cabina elettrica, ricoverato in ospedale - Tragedia sfiorata questa mattina a Montalto di Castro, sulla costa litoranea Viterbese, dove un operaio di circa 30anni che stava lavorando su una cabina elettrica è rimasto folgorato. Scrive ansa.it

