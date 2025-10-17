Incidente sul lavoro 66enne cade da tre metri d' altezza

Ieri pomeriggio i carabinieri della sezione radiomobile e della stazione di Nola sono intervenuti in un cantiere in via Benevento, per un incidente sul lavoro. Un operaio di 66 anni sarebbe caduto da un muro alto circa 3 metri. Portato in ospedale a Nola, è stato poi trasferito all’ospedale del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondisci con queste news

L'incidente sul lavoro è accaduto nella mattinata di oggi #Ravenna #incidente #lavoro #RadioBruno #16ottobre - X Vai su X

#INCIDENTE SUL #LAVORO - Gli inquirenti stanno esaminando la dinamica dell'incidente per accertare l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza all'interno dello stabilimento - facebook.com Vai su Facebook

Cade da impalcatura in cantiere nel Leccese, grave un 57enne - Cade da un’impalcatura in un cantiere a Borgagne, nel Leccese: grave un operaio di 57 anni, ricoverato in prognosi riservata. Da quotidianodelsud.it

Cade dal trattore mentre lavora il suo terreno: grave 66enne, in eliambulanza a Torrette da Treia - È accaduto poco dopo le 16, nelle campagne di Treia, nella frazione di Santa Maria in Selva. Riporta corriereadriatico.it

Incidente sul lavoro a Castelnuovo di Asola: 62enne cade dal tetto che sta ispezionando. L'operaio è gravissmo dopo un volo di sei metri - Un lavoratore lotta tra la vita e la morte dopo essere precipitato da circa sei metri d’altezza mentre si trovava sul tetto di un ... Scrive milano.corriere.it