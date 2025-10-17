Incidente su lavoro a Mugnano volo di 7 metri | operaio muore in ospedale

Un uomo di 63 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro a Mugnano, nell’area nord di Napoli. L’operaio è deceduto all’ospedale Cardarelli dopo essere precipitato dal tetto di un capannone dove erano in corso lavori edili. Secondo . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Incidente su lavoro a Mugnano, volo di 7 metri: operaio muore in ospedale

Altri contenuti sullo stesso argomento

