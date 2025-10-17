Incidente stradale sulla Statale 16 | auto impatta contro tir automobilista ferito fugge a piedi
Violento impatto tra un'auto e un autoarticolato lungo la strada che collega San Severo a Foggia. Il fatto è successo intorno alle 17.30 di oggi, venerdì 17 ottobre: per cause ancora in corso di accertamento, si è verificata la violenta collisione tra i due mezzi, all'esito della quale il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Approfondisci con queste news
Incidente stradale mortale, schianto choc tra più mezzi: urla di disperazione e rabbia - facebook.com Vai su Facebook
In caso di incidente stradale con #animali selvatici è possibile segnalare il sinistro alla Regione Piemonte con la piattaforma Nembo https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-caccia-sinistri-stradali-fauna-selvatica-nembo… - X Vai su X
Ancona - Incidente sulla Statale 16, traffico bloccato in entrambe le direzioni - Traffico paralizzato nel primo pomeriggio di oggi sulla Strada Statale 16 “Adriatica”, all’altezza del chilometro 295,400, nel territorio di Ancona, a causa di un tamponamento che ha coinvolto più vei ... Riporta veratv.it
Ancona - Schianto nella galleria Montagnola: traffico bloccato sulla Statale 16, nessun ferito - ANCONA – Mattinata di disagi lungo la Statale 16 Adriatica, dove poco dopo le 7:00 si è verificato un incidente all’interno della galleria Montagnola. Secondo veratv.it
Scontro tra due auto sulla Statale 16 a Grottammare: tre persone soccorse - La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine ... Secondo lanuovariviera.it