Incidente stradale mortale schianto choc tra più mezzi | urla e rabbia

Un terribile incidente stradale si è verificato nella serata di giovedì, intorno alle 21. Quattro le automobili coinvolte nello scontro, che ha lasciato dietro di sé una scia di lamiere contorte, sirene spiegate e dolore. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sui social monta la rabbia per l'ennesimo incidente su quella strada: "È un massacro, basta. Fate controlli su quella maledetta strada", scrive un utente a commento della notizia riportata su Facebook. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro si è verificato su un tratto particolarmente trafficato, in un punto dove la visibilità e la velocità spesso rappresentano un rischio costante.