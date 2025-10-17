Incidente stradale impatto tra scooter ed auto | trasportato in ospedale in ‘codice rosso’
Un incidente stradale si verificato nel corso della mattinata di oggi, venerdì 17 ottobre, all’altezza dell’incrocio tra via Mola di Bernardo e via Campomicciolo. Un impatto che ha coinvolto un uomo di cinquant’anni a bordo di uno scooter Piaggio e la conducente di una Mercedes. A seguito del. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Incidente stradale mortale, schianto choc tra più mezzi: urla di disperazione e rabbia - facebook.com Vai su Facebook
In caso di incidente stradale con #animali selvatici è possibile segnalare il sinistro alla Regione Piemonte con la piattaforma Nembo https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-caccia-sinistri-stradali-fauna-selvatica-nembo… - X Vai su X
Schianto in scooter mentre va a scuola, 14enne muore in strada: tragedia ad Ancona - Il terribile incidente stradale nella mattina di venerdì lungo la Statale 361 a Osimo, in provincia di Ancona. Da fanpage.it
Scooter sotto furgone, morto 14enne coinvolto nell'incidente stradale a San Biagio di Osimo. Strada chiusa al traffico - Per cause in corso di accertamento è finito con ... msn.com scrive
Scontro fatale scooter-auto a Mariano del Friuli: morto sul colpo centauro 52enne - Grave incidente a Mariano del Friuli: scooter contro auto, perde la vita un 52enne di Villesse. Scrive nordest24.it