Incidente lungo la provinciale camion frigo sbanda e finisce fuori strada Intervento dei vigili del fuoco
Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di venerdì (17 ottobre) lungo la strada provinciale 15 bis sul territorio del Comune di Verucchio. Un camion frigo, con a bordo due persone, ha improvvisamente sbandato per poi finire fuori strada. Non risultano altri mezzi coinvolti. Le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
