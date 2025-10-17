Incidente in viale Regione auto finisce contro le barriere del tram | traffico paralizzato

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un’auto stamattina è finita contro le barriere che proteggono la linea del tram 4 in corso Calatafimi, poco dopo via Pollaci, dov'è possibile svoltare per cambiare direzione sulla circonvallazione. Alla guida della macchina, una Fiat Punto blu, c'era una giovane che fortunatamente non sembra aver. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

