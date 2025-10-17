Incidente in viale Regione auto finisce contro le barriere del tram | traffico paralizzato
Un’auto stamattina è finita contro le barriere che proteggono la linea del tram 4 in corso Calatafimi, poco dopo via Pollaci, dov'è possibile svoltare per cambiare direzione sulla circonvallazione. Alla guida della macchina, una Fiat Punto blu, c'era una giovane che fortunatamente non sembra aver. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#incidente Traffico rallentato in viale Stelvio, all' intersezione con viale Zara. #polizialocalemilano #trafficalert #zona9Milano #ComuneMilano #viabilità - X Vai su X
Ritardi sulle linee QEX e 30 a causa di un incidente sull'asse mediano che si ripercuote su viale Marconi, Stiamo lavorando per ripristinare le frequenze. - facebook.com Vai su Facebook
Da viale Regione al centro città: incidenti a Palermo, la mappa - L’ultima vittima è Sandro Li Piedi, 45enne deceduto all’ospedale Villa Sofia dopo dodici giorni di agonia. Lo riporta livesicilia.it
Scontro auto-moto: motociclista ferito, denunciato un 53enne per lesioni stradali - È stato denunciato per lesioni personali colpose stradali un 53enne agrigentino, ritenuto responsabile dell’incidente avvenuto nei giorni scorsi lungo viale Cannatello, nei pressi della rotonda Medite ... scrivolibero.it scrive
Incidente a Quarto nei pressi della Montagna Spaccata: auto si ribalta, soccorsi sul posto - Grave incidente stradale, nella serata di oggi, nei pressi della Montagna Spaccata, tra Quarto e Pozzuoli. Scrive msn.com