Incidente in tangenziale auto contro il guardrail
Incidente in tangenziale, in direzione Piacenza prima dell'uscita 4 di via Paradigna. Per cause ancora in corso d'accertamento, un'auto è finita contro il guardrail. Non sembra ci siano feriti. . 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Incidente sulla tangenziale di Andria: conducente di un autoarticolato perde controllo e finisce addosso ad un Suv, nessun ferito grave - facebook.com Vai su Facebook
#Viabilità | Tangenziale Est Incidente risolto tra Via Batteria Nomentana e Via Tiburtina-Portonaccio in direzione San Giovanni @Emergenza24 | #Luceverde - X Vai su X
INCIDENTE IN TANGENZIALE, GRAVE UNA 15ENNE - È ancora ricoverata in condizioni critiche la 15enne rimasta coinvolta nell’incidente avvenuto sabato sera sullo svincolo 17 della Tangenziale Mistral. Riporta tvqui.it
Incidente in tangenziale nord: coinvolte tre auto e un camion, grave uno dei feriti - Traffico bloccato in tangenziale Nord, in direzione Piacenza, tra gli svincoli di via Venezia e del Centro Torri a causa di un incidente avvenuto alle 17,42 sul cavalcavia di San Leonardo. Da gazzettadiparma.it
Scontro scooter-furgone, muore a 72 anni. La tragedia alle porte di Livorno - L’incidente è avvenuto sulla variante in direzione nord circa un centinaio di metri prima dell'uscita Livorno Centro ... Si legge su lanazione.it