Incidente in corso Emanuele Filiberto | giovane pedone investito e trasportato in ospedale

Un altro pedone investito lungo le strade lecchesi. L'ultimo incidente in ordine di tempo è avvenuto questa mattina, venerdì 17 ottobre, in corso Emanuele Filiberto nel rione di Maggianico. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro che ha visto il ferimento di un ragazzo di 17. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

