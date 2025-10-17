Incidente in Autostrada | morta una donna pugliese Viaggiava con il marito

Una donna di 58 anni, Nunzia Bosco (di Gioia del Colle), è morta questa mattina in un incidente sull?autostrada A1, nei pressi del parcheggio di Castelfranco Emilia, in direzione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

incidente in autostrada morta una donna pugliese viaggiava con il marito

