Incidente in Autostrada | morta una donna pugliese Viaggiava con il marito
Una donna di 58 anni, Nunzia Bosco (di Gioia del Colle), è morta questa mattina in un incidente sull?autostrada A1, nei pressi del parcheggio di Castelfranco Emilia, in direzione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
