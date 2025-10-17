Incidente in autostrada | morta 58enne originaria di Gioia del Colle In Emilia

La Fiat 600, condotta da un 63enne, stava percorrendo stamattina il tratto modenese dell’autostrada A1. Per cause da dettagliare la vettura è finita contro il guard-rail centrale e da lì è carambolata varie volte. La 58enne moglie del conducente, originaria di Gioia del Colle, è morta sul colpo. L’uomo, ferito, è stato estratto dalle lamiere da parte dei vigili del fuoco.         L'articolo Incidente in autostrada: morta 58enne originaria di Gioia del Colle In Emilia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Tragico incidente sull'A1: muore una donna di Gioia del Colle - Nunzia Bosco, 58 anni, perde la vita in uno scontro tra due auto vicino a Castelfranco Emilia

