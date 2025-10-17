La Fiat 600, condotta da un 63enne, stava percorrendo stamattina il tratto modenese dell’autostrada A1. Per cause da dettagliare la vettura è finita contro il guard-rail centrale e da lì è carambolata varie volte. La 58enne moglie del conducente, originaria di Gioia del Colle, è morta sul colpo. L’uomo, ferito, è stato estratto dalle lamiere da parte dei vigili del fuoco. L'articolo Incidente in autostrada: morta 58enne originaria di Gioia del Colle In Emilia proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

