Incidente frontale alle porte della città due feriti
Tempo di lettura: < 1 minuto E’ di due feriti il bilancio di incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che collega Benevento e Pietrelcina, alle porte della città. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, si sono scontrate frontalmente una Fiat Panda 4×4, una Renault Clio e una Ford Fusion. Le persone rimaste ferite sono madre e figlia che viaggiavano sulla Fiat Panda e sono state soccorse dal personale del 118 e trasferite al San Pio. Illesi invece gli altri conducenti e occupanti delle altre due vetture coinvolte. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Benevento per mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ferrara, incidente frontale tra due auto e un furgone ad Argenta: morto Mauro Farina. Ferita una donna incinta - X Vai su X
GRAVE INCIDENTE SULLA SP231 Scontro frontale tra autovettura e mezzo pesante: ancora ignote le condizioni dei passeggeri. - facebook.com Vai su Facebook