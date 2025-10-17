Incidente frontale alle porte della città due feriti

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ di due feriti il bilancio di incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale che collega Benevento e Pietrelcina, alle porte della città. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, si sono scontrate frontalmente una Fiat Panda 4×4, una Renault Clio e una Ford Fusion. Le persone rimaste ferite sono madre e figlia che viaggiavano sulla Fiat Panda e sono state soccorse dal personale del 118 e trasferite al San Pio. Illesi invece gli altri conducenti e occupanti delle altre due vetture coinvolte. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Benevento per mettere in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

