incidente due auto distrutte illesi i conducenti

Arezzo, 17 ottobre 2025 – Incidente stradale ad Arezzo verso l’ora di pranzo. Il 118 è stato chiamato alle 12.15 di oggi, dopo che due auto si sono scontrate in zona Fratelli Lumiere ad Arezzo. Le auto hanno riportato gravi danni, la parte anteriore di entrambi ha subito il colpo e sulla scena del sinistro il groviglio di lamiere lo dimostra. Fortunati però i conducenti delle due vetture che sono rimasti praticamente illesi, sono stati seguiti dai sanitari dell'Asl Toscana Sud Est ma le loro condizioni rientrano nei codici minori. Sul posto la polizia municipale che ha eseguito i rilievi di legge che serviranno per ricostruire la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

