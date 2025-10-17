Incidente due auto distrutte Illesi i conducenti
Arezzo, 17 ottobre 2025 – Incidente stradale ad Arezzo verso l’ora di pranzo. Il 118 è stato chiamato alle 12.15 di oggi, dopo che due auto si sono scontrate in zona Fratelli Lumiere ad Arezzo. Le auto hanno riportato gravi danni, la parte anteriore di entrambi ha subito il colpo e sulla scena del sinistro il groviglio di lamiere lo dimostra. Fortunati però i conducenti delle due vetture che sono rimasti praticamente illesi, sono stati seguiti dai sanitari dell'Asl Toscana Sud Est ma le loro condizioni rientrano nei codici minori. Sul posto la polizia municipale che ha eseguito i rilievi di legge che serviranno per ricostruire la dinamica dell'incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Ultim'ora Incidente in autostrada: scontro tra due auto, una finisce fuori carreggiata - facebook.com Vai su Facebook
Terribile #incidente, auto si schianta contro un #elefante lungo l’autostrada #BulawayoGweru: muore un deputato dell’opposizione - X Vai su X
Auto di Ranucci distrutta da ordigni: il drammatico incidente a Pomezia - Un incidente grave ha coinvolto l'autovettura del rinomato giornalista Ranucci, suscitando l'attenzione delle autorità competenti. Da notizie.it
Ranuccin auto tuhoutui räjähteiden vaikutuksesta: dramaattinen onnettomuus Pomeziassa - Un incidente grave ha coinvolto l'autovettura del rinomato giornalista Ranucci, suscitando l'attenzione delle autorità competenti. Lo riporta notizie.it
Terribile schianto tra due camion. Mezzi distrutti e anche un'auto coinvolta nell'incidente. Un uomo elitrasportato in ospedale (le FOTO) - I due mezzi pesanti e l'automobile stavano viaggiando sulla SS 12 dell'Abetone in direzione Sud quando, al chilometro 400, proprio in prossimità dello stabilimento della RotalNord si è verifica ... Secondo ildolomiti.it