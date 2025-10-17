Bologna, 17 ottobre 2025 - Grave incidente ieri pomeriggio all’Ippodromo: uno spettatore, un uomo di 68 anni, è stato colpito dal veicolo speciale che accompagna i cavalli, precedendoli, all’interno della pista dove si svolgono le gare ippiche. La vittima, che risiede in città, lotta tra la vita e la morte ed è ricoverata all’ospedale Maggiore in prognosi riservata in Rianimazione. Intorno alle 17,30, stando alle prime ricostruzion i del pubblico, anche se la dinamica è tutta da chiarire e la ricostruzione dello scontro è in mano alla polizia Locale, il mezzo ‘autostart’, dotato di aste che si chiudono con l’avvio della gara, una volta entrato in pista ha effettuato una manovra imprevista, spostandosi sulla destra delle corsie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente all’Ippodromo di Bologna, spettatore colpito dal veicolo che accompagna i cavalli: gravissimo in Rianimazione