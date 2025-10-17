Incidente all' ippodromo di Bologna | il video
Uno spettatore è gravissimo dopo essere stato colpito dall'auto che accompagna i cavalli durante la partenza. Ecco la drammatica sequenza di quei momenti . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
+++AGGIORNAMENTI +++ Incidente mortale sulla Pontina. Caccia all'uomo in corso - facebook.com Vai su Facebook
Incidente all'ippodromo di Bologna Arcoveggio, spettatore colpito dall'asta dell'autostart: «È gravissimo» - L'incidente all'ippodromo di Bologna: l’auto utilizzata per la partenza dei cavalli, dotata di una lunga sbarra, per motivi ancora da appurare si sarebbe a un certo punto spostata sulla pista verso de ... Da msn.com
Incidente all’Ippodromo di Bologna, spettatore colpito dal veicolo che accompagna i cavalli: gravissimo in Rianimazione - E’ successo giovedì pomeriggio: il 68enne residente in città è ricoverato al Maggiore e lotta per la vita. Si legge su msn.com
Spettatore ferito a corsa di cavalli a Bologna, è grave - Uno spettatore di una corsa ippica è rimasto gravemente ferito, all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna, dopo essere stato colpito dall'asta laterale del veicolo che alla partenza precede i cavalli. Da ansa.it