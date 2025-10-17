Incidente a Torino Borgo Vittoria | auto si ribalta in carreggiata il conducente ne esce illeso

Torinotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'auto Renault Clio si è ribaltata nella notte di oggi, venerdì 17 ottobre 2025, all'incrocio tra via Conte di Roccavione e via Palli a Torino. Dalle prime informazioni che abbiamo, si è trattato di un episodio senza feriti che ha solo svegliato qualche residente e non ci sono stati ulteriori. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

