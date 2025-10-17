Incidente a Cernobbio | un uomo di 87 anni morto schiacciato dall' auto ribaltata

Tragico incidente dal fatale epilogo, quello accaduto a Cernobbio in via Privata Vismara. Un'auto si è ribaltata intorno alle ore 16.30 di oggi, 17 ottobre 22025. All'interno della vettura si trovava un anziano di 87 anni che è morto a seguito delle ferite riportate. Dalle prime informazioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

