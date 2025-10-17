Incidente a catena sulla statale 114 traffico in tilt nei pressi del ponte Guidara

Messinatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mattinata di disagi per gli automobilisti in transito lungo la statale 114 verso Mili, dove si è verificato un tamponamento a catena nei pressi del ponte Guidara.Secondo le prime informazioni, sarebbero rimaste coinvolte più auto che procedevano in direzione sud. L’incidente, avvenuto intorno. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

