Inchiodato dalle telecamere Bomba a Ranucci svolta nelle indagini

Caffeinamagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notte che ha gelato il sangue di un intero quartiere: tutto sembrava scorrere tranquillo, quando improvvisamente la zona si è ritrovata circondata dai lampeggianti blu e dal brusio delle voci allarmate. Nessuno avrebbe mai immaginato che dietro quelle transenne si nascondesse una storia da brividi, destinata a scuotere la città e non solo. Una semplice via di Frascati si è trasformata in pochi minuti nel teatro di un mistero che sembra uscito da un film, ma che stavolta è terribilmente reale. Il nome coinvolto? Non uno qualunque: Sigfrido Ranucci, volto coraggioso e amatissimo dell’informazione italiana, si ritrova suo malgrado al centro di una vicenda che inquieta e fa discutere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

inchiodato telecamere bomba ranucciBomba a casa di Ranucci, l'ordigno senza timer in mezzo ai vasi, le telecamere in zona, la scorta assente. I punti da chiarire - Conteneva oltre un chilo di polvere pirica l'ordigno che è esploso sotto casa di Sigfrido Ranucci, il giornalista e conduttore di Report che il prossimo 26 ottobre tornerà ... msn.com scrive

inchiodato telecamere bomba ranucciRanucci, bomba sotto l’auto: il giornalismo d’inchiesta finisce nel mirino - Nella notte una bomba rudimentale esplode sotto la macchina del noto giornalista Sigfrido Ranucci fuori Roma, arrecando danni gravi anche alla vettura della figlia. Segnala panorama.it

inchiodato telecamere bomba ranucciLe indagini sulla bomba sotto casa di Ranucci, a Pomezia: la polvere pirica, la miccia, l'unica telecamera (a 50 metri di distanza) e l'ipotesi di un «incappucciato» - La bomba confezionata con più di un chilo di polvere pirica. Da roma.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Inchiodato Telecamere Bomba Ranucci