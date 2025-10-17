Inchiodato dalle telecamere Bomba a Ranucci svolta nelle indagini

Una notte che ha gelato il sangue di un intero quartiere: tutto sembrava scorrere tranquillo, quando improvvisamente la zona si è ritrovata circondata dai lampeggianti blu e dal brusio delle voci allarmate. Nessuno avrebbe mai immaginato che dietro quelle transenne si nascondesse una storia da brividi, destinata a scuotere la città e non solo. Una semplice via di Frascati si è trasformata in pochi minuti nel teatro di un mistero che sembra uscito da un film, ma che stavolta è terribilmente reale. Il nome coinvolto? Non uno qualunque: Sigfrido Ranucci, volto coraggioso e amatissimo dell’informazione italiana, si ritrova suo malgrado al centro di una vicenda che inquieta e fa discutere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it