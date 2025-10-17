Inchiodato dalle telecamere Bomba a Ranucci svolta nelle indagini | la scoperta shock
Tensione a Frascati, dove una via adiacente all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci è stata transennata dai carabinieri dopo il ritrovamento sospetto di un’ auto rubata. La vettura, una Fiat Cinquecento, è risultata oggetto di furto lo scorso 25 luglio a Ostia, e ora si indaga per capire se sia legata a un presunto attentato o tentativo di intimidazione. La scoperta è avvenuta nelle ultime ore nei pressi della casa del conduttore di Report, programma d’inchiesta Rai da sempre sotto i riflettori per i suoi contenuti scomodi. Sul posto sono accorsi anche gli artificieri, ancora al lavoro per verificare l’eventuale presenza di ordigni o inneschi esplosivi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
