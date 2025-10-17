Svolta nelle indagini sull’ attentato a Sigfrido Ranucci. L’episodio ha suscitato forte allarme anche ai vertici Rai e tra i rappresentanti delle istituzioni, che hanno espresso solidarietà a Ranucci e richiesto maggiore protezione per i giornalisti impegnati in inchieste delicate. Le forze dell’ordine, coordinate dai carabinieri della compagnia locale, stanno analizzando ogni elemento utile, tra cui le registrazioni delle telecamere installate nella zona. L’obiettivo è identificare il responsabile e valutare possibili collegamenti con precedenti episodi simili avvenuti nella regione. Cosa hanno trovato gli agenti delle forze dell’ordine? Leggi anche: Attentato a Ranucci, la reazione di Ignazio La Russa Attentato a Ranucci, l’indagine su un’auto rubata vicino alla casa del giornalista. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Inchiodato dalle telecamere”. Attentato a Ranucci, svolta nelle indagini: cosa si scopre