Inchieste su corruzione e criminalità e da anni sotto scorta ecco chi è Sigfrido Ranucci
L'auto del giornalista e conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e quella di sua figlia sono esplose e sono state completamente avvolte dalle fiamme nel corso della notte. L’esplosione è avvenuta intorno alle 22 di ieri davanti all’abitazione del giornalista a Pomezia, alle porte di Roma. Le due vetture, parcheggiate una accanto all’altra, sono state distrutte da due deflagrazioni ravvicinate. A dare la notizia è stato lo stesso Ranucci sui propri canali social. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
