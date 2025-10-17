Inchiesta sui fondi per l' integrazione dei migranti tutti archiviati Non c' è reato

Casertanews.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiude con un’archiviazione totale l’inchiesta avviata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere in merito agli affidamenti da parte del Comune di Caserta dei progetti da sei milioni di euro destinati all’integrazione dei migranti nel capoluogo. Il giudice per le indagini preliminari Orazio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

