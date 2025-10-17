Inchiesta sui fondi per l' integrazione dei migranti tutti archiviati Non c' è reato
Si chiude con un’archiviazione totale l’inchiesta avviata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere in merito agli affidamenti da parte del Comune di Caserta dei progetti da sei milioni di euro destinati all’integrazione dei migranti nel capoluogo. Il giudice per le indagini preliminari Orazio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altre letture consigliate
L'inchiesta di Torino su food, favori e fondi pubblici. «Nessuna mail, se viene fuori che stiamo vendendo un’intervista a un politico andiamo in galera» - X Vai su X
L’inchiesta “Bononia Gate” della Procura di Bologna: riciclaggio, bancarotta e truffe su fondi garantiti dallo Stato. Sotto indagine un gruppo con presunti legami con la cosca Piromalli-Molè - facebook.com Vai su Facebook
Inchiesta sui fondi per l'integrazione dei migranti, tutti archiviati. "Non c'è reato" - In merito agli affidamenti da parte del Comune di Caserta dei progetti da sei milioni di euro destinati all’integrazione dei migranti nel capoluogo ... Da casertanews.it