Incentivo previdenziale per neonati | sarà in Manovra? Cosa sappiamo
In attesa oggi della pubblicazione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2026 non mancano le anticipazioni sugli interventi che, stando a quanto rende noto l’Esecutivo a margine del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2025, ammontano a circa 18 miliardi di euro. Tra le ipotesi in campo figura, sul versante previdenziale, l’introduzione di un contributo economico statale versato direttamente nella forma di previdenza complementare cui risultano iscritti i nuovi nati, adottati o affidati. Una misura che, sulla falsariga dell’iniziativa adottata in Trentino – Alto Adige, ha l’obiettivo di assicurare alle future generazioni un trattamento pensionistico adeguato. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Scopri altri approfondimenti
#Manovra, ipotesi incentivo previdenziale per i neonati: cosa sappiamo - X Vai su X
L'INPS ha introdotto nuovi strumenti inerenti al sistema di classificazione previdenziale, tra cui il manuale aggiornato e un innovativo tool dinamico. - facebook.com Vai su Facebook
Manovra 2026, ipotesi incentivo previdenziale per i neonati: cosa sappiamo - Nella prossima legge di Bilancio potrebbero esserci novità importanti dal punto di vista previdenziale: secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore il governo potrebbe istituire un incentivo per iscrivere i ... Lo riporta tg24.sky.it
Fondi pensione per neonati: cosa prevede la misura e come funziona - L'idea, presa in prestito dalla regione Trentino Alto Adige, è quella di istituire un incentivo all'iscrizione a forme di previdenza complementare per i nuovi nati ... today.it scrive
Bonus fondo pensione neonati da 300 euro in Manovra, il piano del Governo - Il Governo valuta un incentivo per aprire fondi pensione ai neonati, ispirato al modello trentino, per sostenere natalità e previdenza complementare ... Secondo quifinanza.it