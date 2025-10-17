Incentivi ai medici di base nelle aree interne | accolta la proposta di Corrado Matera

Con l’approvazione della delibera di Giunta Regionale numero 733 dell’8 ottobre 2025, la Regione Campania ha dato il via libera al nuovo Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la Medicina Generale, che definisce le modalità organizzative, economiche e professionali dei medici di medicina. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

