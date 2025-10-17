Incentivi ai medici di base nelle aree interne accolta la proposta di Corrado Matera | una svolta per la sanità

Un’indennità aggiuntiva per garantire la presenza dei medici di base nelle aree interne e rafforzare la medicina di prossimità. Con l’approvazione della  Delibera di Giunta Regionale n. 733 dell’8 ottobre 2025, la Regione Campania ha dato il via libera al nuovo  Accordo Integrativo Regionale (AIR) per la Medicina Generale, che definisce le modalità organizzative, economiche e professionali dei  medici di medicina generale  in Campania. L’AIR, strumento previsto a livello nazionale per adattare alle realtà territoriali l’ Accordo Collettivo Nazionale (ACN), rappresenta l’atto con cui la Regione e le organizzazioni sindacali dei medici di famiglia concordano gli standard di  medicina di prossimità, gli orari di attività, le sedi e le indennità integrative, con l’obiettivo di  rafforzare la rete territoriale  e garantire  pari accesso ai servizi sanitari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

