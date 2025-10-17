Incendio in un' area deposito nel quartiere Stanic | diverse ore per spegnere il rogo

È proseguito anche nella giornata di venerdì 17 ottobre l'intervento dei Vigili del Fuoco di Bari per la messa in sicurezza di un'area nel quartiere Stanic dove nel pomeriggio di giovedì si è sviluppato un grosso incendio.Le fiamme erano divampate attorno alle 18.30 in un cortile di via Boggiano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

