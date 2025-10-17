incendio in una capanna agricola a policiano

Arezzo, 17 ottobre 2025 – Un incendio divampato all'interno di una capanna agricola in località Policiano, nel comune di Arezzo. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. L'allarme è scattato a seguito delle numerose segnalazioni arrivate da automobilisti in transito sulla strada regionale 71, che hanno notato una densa colonna di fumo provenire dalla struttura. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del comando di Arezzo, con sette unità operative e tre automezzi. Dopo aver domato le fiamme, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area, evitando che l'incendio si propagasse alle zone circostanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

