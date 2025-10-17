Incendio in una capanna agricola a Policiano | Vigili del Fuoco domano le fiamme nessun ferito

Lortica.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti nel pomeriggio nel comune di Arezzo, in località Policiano, per un incendio che ha interessato una capanna agricola. Le squadre dei Vigili del Fuoco, composte da 7 unità e 3 automezzi, hanno rapidamente domato le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte. Numerose le segnalazioni arrivate da automobilisti in transito lungo la Strada Regionale 71, che hanno notato il fumo provenire dalla zona. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it

incendio in una capanna agricola a policiano vigili del fuoco domano le fiamme nessun ferito

© Lortica.it - Incendio in una capanna agricola a Policiano: Vigili del Fuoco domano le fiamme, nessun ferito

Leggi anche questi approfondimenti

Incendio in un capannone di 1300 metri quadrati di un'azienda agricola: il fuoco ha inghiottito 130 rotoballe di foraggio, mangimi e macchinari - Incendio in un'azienda agricola in via Filzi a Rosà intorno alle 3 di questa notte, tra il 18 e il 19 marzo. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Capanna Agricola Policiano