Incendio in una capanna agricola a Policiano | Vigili del Fuoco domano le fiamme nessun ferito
I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti nel pomeriggio nel comune di Arezzo, in località Policiano, per un incendio che ha interessato una capanna agricola. Le squadre dei Vigili del Fuoco, composte da 7 unità e 3 automezzi, hanno rapidamente domato le fiamme e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte. Numerose le segnalazioni arrivate da automobilisti in transito lungo la Strada Regionale 71, che hanno notato il fumo provenire dalla zona. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica. 🔗 Leggi su Lortica.it
