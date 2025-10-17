Incendio in un capanno agricolo | automobilisti allertano i vigili del fuoco Incendio domato

Arezzonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiamme alle prime luci dell'alba in un capanno agricolo. I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti nel Comune di Arezzo, in località Policiano per un rogo. Dopo aver spento l'incendio, hanno messo in sicurezza la zona. Nessuna persona  fortunatamente è rimasta coinvolta. Sono state però. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

